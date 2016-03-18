Гендиректор "Шахтаря": "Брага" – дуже серйозний і сильний колектив

Генеральний директор «Шахтаря» в інтерв'ю каналу «Футбол 1» прокоментував жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

"Добре, що нам не попалися «Ліверпуль» або дортмундська «Боруссія». Якщо ж говорити в цілому, то на даному етапі всі суперники досить серйозні. В підтвердження тому «Брага» вчора виграла у «Фенербахче» з рахунком 4:1. Сьогодні це дуже серйозний і сильний колектив", - зазначив Палкін.

"Наші амбіції завжди були найбільшими. Наше завдання – потрапити у фінал і там перемогти. Ми сьогодні робимо все для цього, докладаємо максимум зусиль. І сподіваюся, що фортуна буде на нашому боці", - додав гендиректор.

"В такий складний час, коли нашим уболівальникам потрібен ковток свіжого повітря... Важливо показати, що насправді є світло в кінці тунелю. Ми граємо заради них. І хочемо, щоб в нашій країні все було добре, щоб ми якомога швидше повернулися до миру, а наша команда – в Донецьк", - підсумував Сергій Палкін.

Як повідомляв УНІАН, у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якого в суперники донецькому "Шахтарю" дісталася португальська "Брага". Перший матч гірники проведуть у гостях, а вирішальну гру-відповідь - у Львові.

Матчі відбудуться 7 і 14 квітня.