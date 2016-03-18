"Шахтар" зіграє в 1/4 фіналу Ліги Європи з португальською "Брагою"

У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якої в суперники донецькому "Шахтарю" дісталася португальська "Брага".

Перший матч гірники проведуть у гостях, а вирішальну гру-відповідь - у Львові.

Повністю результати жеребкування виглядають наступним чином:

"Брага" - "Шахтар"

"Вільяреал" - "Спарта" Прага

"Атлетік" - "Севілья"

"Боруссія" - "Ліверпуль"

Жеребкування провів посол фіналу в Базелі уродженець цього швейцарського міста, кращий бомбардир в історії збірної Швейцарії та екс-гравець "Базеля" Олександр Тун.

Згідно регалменту, у чвертьфіналі пари визначаються сліпим жеребом без попереднього посіву. Представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним. Команда, кульку якої витягнуть з кошика першою, грає перший матч вдома.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 7 і 14 квітня.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Андерлехт" з рахунком 4:1 - 3:1 і 1:0 - і вийшов у чвертьфінал єврокубка.