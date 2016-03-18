"Шахтар" зіграє в 1/4 фіналу Ліги Європи з португальською "Брагою"
Перший матч гірники проведуть у гостях, а вирішальний матч-відповідь - у Львові.
У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якої в суперники донецькому "Шахтарю" дісталася португальська "Брага".
Перший матч гірники проведуть у гостях, а вирішальну гру-відповідь - у Львові.
Повністю результати жеребкування виглядають наступним чином:
"Брага" - "Шахтар"
"Вільяреал" - "Спарта" Прага
"Атлетік" - "Севілья"
"Боруссія" - "Ліверпуль"
Жеребкування провів посол фіналу в Базелі уродженець цього швейцарського міста, кращий бомбардир в історії збірної Швейцарії та екс-гравець "Базеля" Олександр Тун.
Згідно регалменту, у чвертьфіналі пари визначаються сліпим жеребом без попереднього посіву. Представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним. Команда, кульку якої витягнуть з кошика першою, грає перший матч вдома.
Матчі 1/4 фіналу відбудуться 7 і 14 квітня.
Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Андерлехт" з рахунком 4:1 - 3:1 і 1:0 - і вийшов у чвертьфінал єврокубка.