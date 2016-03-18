Експеримент ФІФА з четвертої заміною в матчі проведуть на трьох турнірах

Виконавчий комітет Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) затвердив перелік турнірів, на яких вперше буде проведено експеримент з чотирма замінами під час одного матчу, повідомляється в релізі ФІФА за підсумками Виконкому.

Вперше ця новація в правилах буде випробувана під час футбольного турніру Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, а також на жіночому молодіжному Чемпіонаті світу (U-20) і клубному Чемпіонаті світу в Японії.

5 березня Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) за підсумками щорічного засідання внесла 93 нововведення в правила футболу

Зокрема, четверта заміна може бути використана тренерами тільки під час додаткового часу, в іграх плей-офф. Відповідно, в матчах регулярних змагань, де додатковий час і серяи пенальті не передбачені, цієї можливості у команд не буде.