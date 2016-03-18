УЄФА відмовився дискваліфікувати російського футболіста за футболку з Путіним

13:39, 18 березня 2016
Футбол
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Союз оштрафував футболіста московського "Локомотива" на 5 тисяч євро.

aif.ru

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував на 5 тисяч євро гравця московського "Локомотива" Дмитра Тарасова, який після матчу з турецьким "Фенербахче" в Стамбулі ходив по полю у футболці із зображенням Путіна, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Гравець не буде дискваліфікований на офіційні міжнародні матчі.

Між тим, гравцеві загрожувало максимальне покарання у вигляді дискваліфікації на 10 матчів, а клубу – штраф 50 тис. євро.

Після матчу в Стамбулі, в якому "Локомотив" програв "Фенербахче", півзахисник московського клубу Тарасов зняв ігрову майку, під якою у нього виявилася футболка із зображенням президента Росії Володимира Путіна і написом "самий ввічливий президент".

Реакція УЄФА на порушення правил, що забороняють політичну рекламу на стадіонах, була негайною. Наступного дня після матчу було відкрито дисциплінарну справу стосовно гравця.

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