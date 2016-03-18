У чвертьфіналі Ліги чемпіонів зійдуться "Барселона" і "Атлетико"

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якої 8 найсильніших клубних команд Старого Світу були розділені на 4 пари, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Центральним протистоянням на цьому етапі змагань стане суперництво іспанських "Барселони" та "Атлетико" з Мадрида.

Повністю результати жеребкування виглядають так:

"Вольфсбург" - "Реал"

"Баварія" - "Бенфіка"

"Барселона" - "Атлетико"

ПСЖ - "Манчестер Сіті"

Згідно з регламентом, у чвертьфіналі пари визначали сліпим жеребом без попереднього посіву. Зокрема, один з одним могли зустрітися представники однієї асоціації. Команда, куля якої дістали з кошика першою, грає перший матч вдома.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 5/6 і 12/13 квітня.