Команди запорізького "Металурга" виключені зі змагань Прем'єр-ліги у всіх вікових категоріях

Дирекція Прем'єр-ліги прийняла постанову про виключення головної команди ФК "Металург" (Запоріжжя) і молодіжних команд (U-21, U-19) з числа учасників змагань ПЛ.

Постанову було прийнято ще 14 березня, але оприлюднено тільки за кілька днів.

Рішення прийнято "на підставі Постанови Дирекції ПЛ від 02.03.2016 р.. № 61 і від 09.03.2016 р.. № 63 про скасування проведення матчів 17-го, 18-го турів чемпіонатів ПЛ, U-21 і 19-го туру чемпіонату U-19 та керуючись пунктами 18, 25 статті 9 Регламенту змагань ПЛ, пункту 5.3 статті 19 Статуту ПЛ", - наголошується в постанові.

Як повідомляв УНІАН, команди ФК "Металург" фактично були розформовані ще в грудні 2015 року. Після відновлення сезону 2015/16 у весняній частині сезону жодна з трьох команд не зіграла жодного матчу в своїх турнірах - молодіжних і Прем'єр-лізі.