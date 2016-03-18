У ФІФА назвали розмір зарплати Блаттера, сам він подав апеляцію на рішення про відсторонення від футболу

Він прагне оскаржити своє шестирічне відсторонення від футболу після скорочення апеляційним комітетом організації початкового покарання у вісім років, передає Deutsche Welle.

"Блаттер домагатиметься анулювання рішення апеляційного комітету ФІФА, яким його відсторонено його від будь-якої пов'язаної з футболом діяльності на національному та міжнародному рівні на шість років", - йдеться у повідомленні суду.

Для розгляду справи Блаттера суд збере письмові пояснення сторін та створить группу з трьох суддів, які після слухань винесуть свій вердикт.

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ФІФА 17 березня при представленні фінансового звіту організації за минулий рік оприлюднила розмір зарплати екс-президента. Йозеф Блаттер за 2015 рік з доплатами заробив близько 3,6 мільйона швейцарських франків (3,3 мільйона євро). Блаттер завжди тримав у таємниці розмір свого заробітку на посаді очільника світового футболу.

Звільнений генеральний секретар організації Жером Вальке отримав у перерахунку близько 2 мільйонів євро, повідомляє агентство dpa. Прокуратура Швейцарії 17 березня повідомила, що відкрила кримінальне провадження і проти Жерома Вальке.

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