Тренер "Андерлехта" Хасі: "Не вистачило іскри, щоб запалити атакуючу гру"

Наставник бельгійців поскаржився на відсутність яскравих дій його підопічних у нападі, повідомляє Football.ua.

"Не вистачило іскри, щоб запалити нашу атакуючу гру. Окрім того, не тільки сьогодні, але і з самого початку змагань суддівство не було нашим. Відносно червоних карток в сьогоднішньому матчі – не бачив, що там відбувалося, був далеко від цього", - зазначив Хасі.

На прохання оцінити потенціал "Шахтаря" в Лізі Європи, тренер бельгійської команди відповів: "Є потенціал, але в чвертьфіналі буде дуже багато інших великих команд. У "Шахтаря" дуже хороші гравці в атаці – Тайсон, Марлос, Коваленко, який відмінно відкривається. Надійний захист, Срна по флангу успішно відкривається. Плюс команда досвідчена – ви ж бачили, як вони тягнули час під кінець гри".

А на питання, чи повністю задоволений Хасі єврокомпанією, відповів: "Позитивно оцінюю наш шлях в Європі. Сьогодні ми не заслуговували поразки".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Андерлехт" з рахунком 4:1 - 3:1 і 1:0 і вийшов у чвертьфінал єврокубка.