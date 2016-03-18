Гравець "Шахтаря" Степаненко: "Добре зіграли в обороні"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко поділився своїми емоціями після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти бельгійського Андерлехта в ефірі телеканалу "Футбол".

"Зробили ставку на контратакуючу гру, оскільки мали перевагу після першого матчу. Крім того, у нас атаці грають швидкі футболісти. Здорово зіграли в обороні, не пропустили. А свій момент попереду ми завжди знайдемо", - почав Степаненко.

"Андерлехт контролював м'яч, але практично нічого не створив біля наших воріт. У нас же, крім забитого м'яча, було ще 3-4 гольових моменти".

"Видалення Кучера? Ми з Сашком сміялися в роздягальні — він сфолив два рази і отримав дві жовтих, а я — один раз і теж отримав попередження. Все на розсуд арбітра", - зазначає гравець.

"Потенційні суперники по 1/4 фіналу різні, на будь-який смак. Будемо чекати жеребкування. Сподіваємося, що Шахтарю пощастить, і нам попадеться суперник, який буде нам по зубах", - підсумував футболіст.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Андерлехт" з рахунком 4:1 - 3:1 і 1:0 і вийшов у чвертьфінал єврокубка.