Гравець "Шахтаря" Едуардо: "У 1/4 вже немає фаворитів, всі команди досить сильні"

Нападник "Шахтаря" Едуардо поділився в ефірі телеканалу "Футбол" враженнями після матчу його команди з "Андерлехтом", в якому йому вдалося забити єдиний гол.

"Як вдається забивати важливі голи? Насправді, швидше за все, це удача. Це сталося на останніх миттєвостях гри. І без цього ми б пройшли далі, але було круто забити в останній момент", – заявив Едуардо.

"Насправді, з перших хвилин матчу було видно, що гра буде нелегкою. Можна сказати, що матч триває 180 хвилин і будь-яка маленька помилка може зруйнувати все. Не варто забувати, що це Ліга Європи, де грають досить хороші команди. Але в принципі, я думаю, ми непогано трималися сьогодні і показали хороший результат", - продовжив гравець.

"З ким би хотілося грати далі? Перш за все, хочу сказати, що потрапити в 1/4 — вже велика заслуга команди. З цього етапу вже немає ніяких фаворитів. Всі команди, які пройшли, досить сильні, і немає сенсу думати, з ким ми зустрінемося. Не варто зараз гадати про півфінал, фінал... Треба думати покроково і грати з кожною командою, яка нам буде потрапляти, серйозно, гідно і сконцентровано", - підсумував бразилець.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Андерлехт" з рахунком 4:1 - 3:1 і 1:0 і вийшов у чвертьфінал єврокубка.