Луческу після матчу з "Андерлехтом": "Нам без різниці, з ким грати далі"

На післяматчевій прес-конференції Мірча Луческу відзначив силу суперника, розповів про свої уподобання під час жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи, а також зазначив вольові якості Тайсона, повідомляє Sport.ua.

- Дуже складна гра, - почав Луческу. - Не очікували такого матчу. У «Андерлехта» великий досвід ігор в Європі. Розмовляли з гравцями перед матчем, знали, що буде важко. У першому таймі ми мали перевагу, за винятком декількох кутових. У другому таймі вийшли дуже впевненими, у «Андерлехта» не виходили атаки. В кінці гри вміння Едуардо призвело до забитого голу.

На прохання оцінити суддівство в цьому матчі, Містер зауважив: "Гол «Андерлехта» – в тому епізоді був поштовх в атаці, однозначне порушення. В цілому, в другому таймі був силовий футбол. Окака грав агресивно, давлячи своїми антропометричними даними. Вважаю, що суддя впорався з матчем і свистів у ті моменти, коли це було необхідно".

На питання, кого б хотіли в суперники по 1/4 фіналу, тренер гірників відповів: "Без різниці з ким грати. На цій стадії немає слабких суперників. Ми виходимо на кожну гру і намагаємося підтримувати свій імідж, перемагаючи. Ми – єдина українська команда, яка в цьому сезоні пройшла так далеко".

А на прохання оцінити гру Тайсона зауважив: "Я можу тільки подякувати йому. Він дуже хотів допомогти команді. В кінці відчув легке нездужання. Він зараз не той гравець, який був в «Металісті», зараз він знає, як вести гру".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Андерлехт" з рахунком 4:1 - 3:1 і 1:0 - і вийшов у чвертьфінал єврокубка.