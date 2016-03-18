Визначилися потенційні суперники "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи
00:39, 18 березня 2016Футбол
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Жеребкування єврокубка відбудеться в п'ятницю в Ньоні.
uefa.com
За підсумками двохматчевих протистоянь визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи.
На цій стадії змагання зіграють:
«Шахтар» Донецьк (Україна)
«Вільярреал» (Іспанія)
«Атлетик» (Іспанія)
«Спарта» (Чехія)
«Севілья» (Іспанія)
«Ліверпуль» (Англія)
«Брага» (Португалія)
«Боруссія» Дортмунд (Німеччина)
Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 18 березня, о 13:00 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Андерлехт" з рахунком 4:1 - 3:1 і 1:0 - і вийшов у чвертьфінал єврокубка.
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