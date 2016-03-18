Визначилися потенційні суперники "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи

00:39, 18 березня 2016
Футбол
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Жеребкування єврокубка відбудеться в п'ятницю в Ньоні.

uefa.com

За підсумками двохматчевих протистоянь визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи.

На цій стадії змагання зіграють:

«Шахтар» Донецьк (Україна)

«Вільярреал» (Іспанія)

«Атлетик» (Іспанія)

«Спарта» (Чехія)

«Севілья» (Іспанія)

«Ліверпуль» (Англія)

«Брага» (Португалія)

«Боруссія» Дортмунд (Німеччина)

Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 18 березня, о 13:00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Андерлехт" з рахунком 4:1 - 3:1 і 1:0 - і вийшов у чвертьфінал єврокубка.

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