Визначилися потенційні суперники "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи

Жеребкування єврокубка відбудеться в п'ятницю в Ньоні.

За підсумками двохматчевих протистоянь визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи. На цій стадії змагання зіграють: «Шахтар» Донецьк (Україна) «Вільярреал» (Іспанія) «Атлетик» (Іспанія) «Спарта» (Чехія) «Севілья» (Іспанія) «Ліверпуль» (Англія) «Брага» (Португалія) «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 18 березня, о 13:00 за київським часом. Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" за сумою двох матчів обіграв бельгійський "Андерлехт" з рахунком 4:1 - 3:1 і 1:0 - і вийшов у чвертьфінал єврокубка.

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