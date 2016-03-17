"Шахтар" обіграв "Андерлехт" і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи

У Брюсселі завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому бельгійський "Андерлехт" приймав донецький "Шахтар" і програв з рахунком 0:1.

Єдиний гол в кінцівці матчу забив Едуардо.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, гірники виграли обидва матчі із загальним рахунком 4:1 - 3:1 і 1:0 і вийшли в чвертьфінал ервокубка.