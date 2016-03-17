Тренер "Андерлехта" Хасі: В першому матчі з "Шахтарем" ми зробили багато подарунків

Головний тренер «Андерлехта» Беснік Хасі перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи з донецьким «Шахтарем» поділився своєю думкою про майбутній поєдинок, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

«Шахтар» – дуже сильна команда! Звичайно, зробити так, щоб вони не забили, і відіграти різницю у два голи буде важко. У попередньому матчі ми зробили дуже багато подарунків супернику. Тому, сподіваюся, ми будемо грати як справжня команда – всі разом! І подивимося, як «Шахтар» буде на це відповідати. Майбутній матч дуже важливий для нас", - заявив Хасі.

"Ми повинні спробувати забити першими, доведеться розкриватися і атакувати, пробувати щось нове. Також не можна дозволити атакуючим гравцям «Шахтаря» на чолі з Тайсоном створювати вільні зони і вриватися в них, використовуючи свої швидкісні якості", - додав тренер.

Говорячи про перевагу гірників у два голи тренер зауважив: "У матчі з «Арсеналом» ми програвали 3:0, але потім вирівняли рахунок до 3:3. Знаю, що наша команда здатна на таке. Нам необхідно довести це. Результат нашого останнього матчу надає впевненість у собі. До того ж у нас немає ігор на вихідних. Проводимо дуже хороший сезон. Ми протистояли сильним командам. Подивимося, як все складеться. Нам треба добре зіграти".

А говорячи про лідера своєї команди Ашампонге, наставник "Андерлехта" зазначив: "Раніше йому було важко пробитися в склад, але зараз він грає набагато краще, зробив дуже багато для нас. Йому вдалося адаптуватися і досягти прогресу, як і іншим нашим гравцям. Ашампонг себе комфортно відчуває в «Андерлехті» і робить все, що потрібно для команди. Він забив чотири м'ячі, зробив чотири-п'ять результативних паси. Але, впевнений, він може грати ще краще".

Як повідомляв УНІАН, 17 березня у Брюсселі відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому донецький "Шахтар" на виїзді зіграє з бельгійським "Андерлехтом".

Перша гра у Львові завершилася з рахунком 3:1 на користь українського клубу. Таким чином, для виходу в наступний раунд змагань донеччанам достатньо буде навіть програти з мінімальним рахунком.