Фоменко не викликав на підготовку до товариських матчів у збірну України жодного гравця з російських клубів

Головний тренер національної команди України оголосив список із 25 гравців, викликаних для підготовки та участі у найближчих товариських матчах, повідомляє прес-служба ФФУ.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар», Донецьк), Денис Бойко («Бешикташ» Стамбул, Туреччина), Микита Шевченко («Зоря», Луганськ).

Захисники: Артем Федецький («Дніпро», Дніпропетровськ), В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді («Динамо», Київ), Микита Каменюка («Зоря»).

Півзахисники: Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Сергій Рибалка (усі − «Динамо»), Руслан Ротань («Дніпро»), Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (усі - «Шахтар»), Олександр Караваєв, Іван Петряк (обидва - «Зоря»), Анатолій Тимощук («Кайрат» Алма-Ати, Казахстан), Євген Коноплянка («Севілья», Іспанія).

Нападники: Роман Зозуля («Дніпро»), Пилип Будківський («Зоря»), Артем Кравець («Штутгарт», Німеччина).

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе матчіі з командами Кіпру (24 березня в Одесі) та Уельсу (28 березня у Києві).