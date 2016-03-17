Тренер "Баварії" Гвардіола погрожував своїм футболістам кастрацією перед матчем Ліги чемпіонів з "Ювентусом"

Нападник мюнхенської «Баварії» Томас Мюллер розповів про те, як головний тренер Хосеп Гвардіола мотивував команду в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса», повідомляє Lenta.ru з посиланням на Goal.

«Він сказав, що відріже нам яїчки, якщо ми не зуміємо обіграти "Ювентус"», — розповів Мюллер.

Зустріч відбулася у середу, 16 березня, в Мюнхені і завершилася перемогою господарів в овертаймі з рахунком 4:2. Основний час матчу закінчився внічию — 2:2. До 73-ї хвилини «Баварія» програвала з рахунком 0:2.

У чвертьфінал також пройшли «Реал», «Атлетіко», «Вольфсбург», ПСЖ, «Бенфіка», «Манчестер Сіті» і «Барселона». Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 18 березня в швейцарському Ньоні. Перші матчі відбудуться 5 і 6 квітня, ігри-відповіді — 12 і 13 квітня.

Гвардіола працює з «Баварією» з 2013 року. 1 лютого фахівець підписав трирічний контракт з англійським футбольним клубом «Манчестер Сіті». Іспанський тренер приступить до роботи з новим клубом з початку сезону-2016/17.