Тренер "Шахтаря" Луческу про матч з "Андерлехтом": На поле вийде наш кращий склад на сьогодні (відео)

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу поділився своєю думкою про гру-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Андерлехта".

"Найважливішою була, може бути, навіть не заміна Степаненко, а відновлення Тайсона, який стає в наших атакуючих діях все більш важливою персоною. Напевно будуть грати ті футболісти, яким я дав відпочити в матчі з «Дніпром». Проти «Андерлехта» на поле вийде кращий склад «Шахтаря», який є на сьогодні. Був розчарований деякими нашими гравцями в поєдинку з «Дніпром». Вони допустили неприпустимі помилки для їх рівня. Потрібно забути «Дніпро» і готуватися до «Андерлехту», - зазначив Луческу.

Говорячи про суперника, Містер зазначив: «Андерлехт» вдома і на виїзді – це одна команда, як і «Шахтар». Може бути, трохи змінюється організація гри. А в цілому у обох команд той же настрій. На стороні бельгійців, звичайно, публіка, яка буде їх підтримувати і заводити. Напевно це велика допомога. А може, і навпаки – створить їм певні проблеми".

Розмірковуючи про те, що в кар'єрі тренера "Андерлехта" Бесника Хасі є матч, коли його команда відігралася після рахунку 0:3, Луческу зазначив: "Я часто кажу, що кожен поєдинок має свою історію. Не можна порівнювати те, що було у нього в кар'єрі, з завтрашньою зустріччю. Грає не тренер, а команда, яку потрібно налаштовувати. Ясно, що «Андерлехт» виступає вдома, на його боці публіка і позитивна історія. Вони можуть почати з хорошим настроєм. Це повинні зрозуміти наші гравці: їх чекає непростий початок матчу. Це найважливіше. Потрібно мати терпіння впродовж всього поєдинку і віддати все найкраще, що сьогодні є. «Шахтар» – сильна команда. У неї є якості, за рахунок яких вона може грати".

А говорячи про те, до якої категорії тренерів він належить - тих, які готують команду до післяматчевих пенальті в плей-офф, або тих, хто принципово цього не робить, Луческу зазначив: "Я не з тих тренерів, які готують одинадцятиметрові. Сподіваюся, ми пройдемо так, в основний час".

Як повідомляв УНІАН, 17 березня у Брюсселі відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому донецький "Шахтар" на виїзді зіграє з бельгійським "Андерлехтом".

Перша гра у Львові завершилася з рахунком 3:1 на користь українського клубу. Таким чином, для виходу в наступний раунд змагань донеччанам достатньо буде навіть програти з мінімальним рахунком.