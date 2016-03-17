Ліга чемпіонів: "Баварія" обіграла "Ювентус" в додатковий час, "Барселона" сильніша "Арсеналу"
00:17, 17 березня 2016Футбол
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"Ювентус" був в лічених хвилинах від суперсенсації в Мюнхені
Reuters
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу, матчі-відповіді.
Барселона - Арсенал - 3:1
Неймар, 18 (1:0), Эльнени, 51 (1:1), Суарес, 65 (2:1), Мессі, 88 (3:1).
Перший матч - 2:0
Баварія - Ювентус - 4:2, додатковий час
Погба, 5 (0:1), Куадрадо, 28 (0:2), Левандовскі, 73 (1:2), Мюллер, 90+1 (2:2), Алькантара, 108 (3:2), Коман, 110 (4:2).
Перший матч - 2:2.
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