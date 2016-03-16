Київське "Динамо" заробило за сезон Ліги чемпіонів 23 мільйони євро призових

Київське "Динамо" заробило за один сезон участі в Лізі чемпіонів 23 мільйони євро, згідно з офіційним прайсом, оприлюдненими УЄФА ще перед початком турніру 2015/16.

Ще перед початком змагань кияни заробили 12 млн. євро, за участь в груповому турнірі Ліги чемпіонів. За кожну з трьох перемог на груповому етапі команда отримала по 1,5 млн і ще по 500 тис. за дві нічиї. Разом - 5,5 млн. Нарешті, 5,5 млн. євро столична команда заробила за вихід у першу стадію плей-офф - 1/8 фіналу змагань.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Динамо" завершило виступи в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, зігравши внічию з англійським "Манчестер Сіті" в гостях (0:0) і поступившись за сумою двох матчів - 1:3.