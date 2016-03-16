Київське "Динамо" заробило за сезон Ліги чемпіонів 23 мільйони євро призових
13:52, 16 березня 2016Футбол
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Майже половину з цих грошей команда отримала тільки за сам факт участі в турнірі.
bettingexpert.com
Київське "Динамо" заробило за один сезон участі в Лізі чемпіонів 23 мільйони євро, згідно з офіційним прайсом, оприлюдненими УЄФА ще перед початком турніру 2015/16.
Ще перед початком змагань кияни заробили 12 млн. євро, за участь в груповому турнірі Ліги чемпіонів. За кожну з трьох перемог на груповому етапі команда отримала по 1,5 млн і ще по 500 тис. за дві нічиї. Разом - 5,5 млн. Нарешті, 5,5 млн. євро столична команда заробила за вихід у першу стадію плей-офф - 1/8 фіналу змагань.
Як повідомляв УНІАН, напередодні "Динамо" завершило виступи в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, зігравши внічию з англійським "Манчестер Сіті" в гостях (0:0) і поступившись за сумою двох матчів - 1:3.
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