Гравець "Шахтаря" Бернард про матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи: "Андерлехт" буде атакувати і пресингувати"

Бернард вважає, що незважаючи на солідну перевагу гірниківа за підсумками першого матчу, в повторній грі на українську команду чекає важка боротьба, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, бразилець зазначив: "Однозначно ця зустріч буде складніше. Ми граємо на виїзді, а суперника буде підтримувати свій стадіон. Всі розуміють важливість цього матчу. Ми віддамо всі сили, щоб пройти далі".

Говорячи про особливості, бельгійської команди, Бернард виділив: "Перш за все швидкість і високий зріст футболістів. «Андерлехт» грає у вертикальний футбол. Ми готові до матчу так само, як були готові до першого. Сподіваюся, що і результат буде схожим".

Говорячи про новий газон, постелений перед матчем на арені в Брюсселі, півзахисник гірників зазначив: "Якщо нове поле виявиться поганим, гірше від цього буде обом командам. А якщо газон хороший, то відмінно зіграємо і ми, і вони. Не думаю, що варто розглядати поле як окремий фактор".

Говорячи ж про одного з найбільш активних гравців суперників у матчі у Львові, автора забитого голу Ашампонге, бразилець зауважив: "Ми знаємо, що він один з найнебезпечніших гравців «Андерлехта». Звичайно, приділимо йому особливу увагу. Якщо будемо дотримуватися свого ігрового стилю, зможемо нейтралізувати цього футболіста".

"Так, ми розуміємо, що буде сильний пресинг. «Андерлехт» намагатиметься використати останній шанс, тому буде атакувати і пресингувати. І в цьому випадку у нас повинні з'явитися варіанти для контратак. Постараємося використовувати свої моменти і забити на виїзді", - підсумував Бернард.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня у Брюсселі відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому донецький "Шахтар" на виїзді зіграє з бельгійським "Андерлехтом".

Перша гра у Львові завершилася з рахунком 3:1 на користь українського клубу. Таким чином, для виходу в наступний раунд змагань донеччанам достатньо буде навіть програти з мінімальним рахунком.