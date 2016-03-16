Ребров: наступного сезону зіграємо в єврокубках краще

Коментуючи гру проти "Манчестер Сіті" Ребров зазначив, що "Динамо" намагалося грати компактно, передає Dynamo.kiev.ua.

"Ми намагалися грати компактно, у нас виходив контроль м'яча. Але була в першому таймі скованість у наших діях. Напевно, можна вести мову про певний острах. Ми на виїзді грали з командою, яка витратила в міжсезоння 200 мільйонів на трансфери. На жаль, ми програли в Києві. Якщо б не допускали в першому матчі стільки помилок, сьогоднішня гра була б цікавішою", - сказав наставник киян.

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"Не можу сказати, що я їм засмучений (результатом сьогоднішнього матчу - ред.). Хлопці билися. У нас були моменти. Заслужили бути в чвертьфіналі. Сподіваюся, в наступному сезоні зіграємо в єврокубках краще", - очікує Ребров.

Своє рішення замінити Теодорчика і висунути Ярмоленко на позицію центрфорварда головний тренер "Динамо" прокоментував тим, що Теодорчик не вписався в гру. "Тому в перерві ми випустили швидкого гравця на фланг, а Ярмоленко пересунувся на позицію центрального нападника", - сказав Ребров.

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Нагадаємо, 15 березня у Манчестері завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якій "Сіті" приймав київське "Динамо" і зіграв внічию. Таким чином, кияни програли за сумою двох матчів (перша гра в Києві завершилась з рахунком 1:3) і завершили свій виступ в Лізі чемпіонів сезону 2015/16.