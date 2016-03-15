"Динамо" і "Манчестер Сіті" зіграли внічию в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У Манчестері завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Сіті" приймав київське "Динамо" і зіграв внічию.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Кияни мали перевагу впродовж більшої частини гри, віддавши ініціативу супернику лише на початку другого тайму. Але, ніякої вигоди зі своєї переваги український клуб отримати так і не зміг.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, кияни програли за сумою двох матчів (перша гра в Києві завершиалсь з рахунком 1:3) і завершили свій виступ в Лізі чемпіонів сезону 2015/16.