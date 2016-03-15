ФІФА не хоче продавати сувенірні футболки до ЧС-2018 з картою Росії без Криму

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вилучить з продажу присвячені чемпіонату світу 2018 року футболки із зображенням карти Росії без Криму, повідомили ТАСС в прес-службі ФІФА.

"Згадані футболки видаляються з доступу в офіційному онлайн-магазині ФІФА щоб уникнути непорозуміння", - повідомили в прес-службі.

Раніше вже виникали інциденти з картою Росії у зв'язку з майбутнім ЧС-2018. Так, під час презентації емблеми турніру, була продемонстрована карта з анексованим півостровом у складі РФ.

Як повідомляв УНІАН, Росія отримала право провести Чемпіонат світу з футболу в грудні 2010 року. Протягом останніх двох років постійно лунають заклики від провідних світових політиків, спортивних чиновників і громадських діячів про необхідність позбавити Росію права проведення турніру через анексію Криму та війну на Донбасі.