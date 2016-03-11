Захисник "Динамо" Хачеріді: Я б точно не поїхав грати в Росію

Захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді не став би переходити в один з російських клубів у разі привабливої пропозиції з цієї країни. Про це він заявив у інтерв'ю газеті "Команда", передає сайт "Футбол 24".

"Я б точно не поїхав!", - відповів Хачеріді на запитання журналіста видання.

Разом з тим, футболіст відмовився оцінювати вчинок форварда збірної України Євгена Селезньова, який 24 лютого перейшов з дніпропетровського "Дніпра" у краснодарську "Кубань".

"Розумію, що багато хто дивиться на трансфер в політичному ракурсі, але Женя поїхав грати у футбол і заробляти гроші для сім'ї. Це його право, і не мені судити його вибір", - пояснив свою позицію Хачеріді.

Нагадаємо, 28-річний Євген Хачеріді виступає у складі київського "Динамо" з 2007 року. Крім того, починаючи з 2009 року, він провів 39 матчів у складі збірної України.