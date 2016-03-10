Капітан "Шахтаря" Срна назвав Тайсона новим лідером команди

Капітан «Шахтаря» Даріо Срна прокоментував матч проти "Андерлехта" в ефірі телеканал "Футбол 1", зазначивши, що у команди з'явився новий лідер.

"У нас з'явився новий лідер – Тайсон. Він дуже важливий для нас футболіст, вміє віддати відмінний останній пас, він - дуже гарний", - вважає Срна.

«Шахтар» у першому таймі показав характер і хорошу, атакуючу гру. 3:1 – хороший рахунок для нас. У «Андерлехта» було 2-3 моменти у другому таймі, в ньому ми зіграли не так добре, як у першому. Ми віддамо всі сили, щоб пройти далі. Ми працюємо для вболівальників. Час покаже, але ми на піку і граємо добре», - додав футболіст.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Андерлехт" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 3:1.

Матч-відповідь «Андерлехт» - «Шахтар» відбудеться 17 березня в Брюсселі.