Луческу після гри з "Андерлехтом": "Дуже шкода, що пропустили гол"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу після гри з "Андерлехтом" похвалив свою команду в ефірі телеканалу "Футбол 1" і поскаржився на те, що був пропущений гол в матчі на своєму полі.

"Дуже складна гра вийшла. Ми заслужили цю перемогу, билися за кожен м'яч. Дуже добре провели перший тайм, але у другому таймі відчувалося, що немає Тайсона. Через нього йшли всі нитки гри. Нас чекає дуже важка гра у Брюсселі. «Андерлехт» - сильна, потужна і агресивна команда. Будемо сподіватися, що за тиждень Тайсон зможе зіграти, повернеться до складу і Тарас Степаненко... Дуже шкода, що пропустили гол, але що ми тепер можемо зробити".

Коментуючи травму Тайсона, тренер зазначив: "Подивимося, завтра-післязавтра визначимо складність пошкодження. У нас були моменти, які ми не реалізували в першому таймі. Це стосується Факундо Феррейри, який міг і сам забивати і віддавати своїм партнерам. В першому таймі дуже добре рухалися, але в другому таймі здали фізично. В цілому, задоволений результатом. У нас зараз важлива гра в чемпіонаті з «Дніпром», а потім будемо готуватися до матчу. Спасибі публіці, яка нас сьогодні підтримувала. Їм сподобалося вболівати в Лізі Європи і це відчувається".

"Малишев і Коваленко з початку гри виглядали невпевнено, але за 15-20 хвилин прийшли в себе і змогли показати хорошу гру. Цей результат заслужили всі разом, команда", - підсумував Містер.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Андерлехт" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 3:1.