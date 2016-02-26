Інфантіно: ви пишатиметеся ФІФА

На ній він повідомив, що його на посту генерального секретаря УЄФА, який він обіймав з 2009 року, змінить "людина не з Європи", передає ТСН.

Хто це буде, поки не сказав, проте наголосив, що вибір буде оптимальним для ФІФА. Крім того Інфантіно наголосив, що усі пишатимуться ФІФА.

"Хочу сказати всім вам, що ви пишатиметеся ФІФА, пишатиметеся тим, що ФІФА робить для футболу. Я хочу повернути ФІФА до футбол, а футбол у ФІФА. Я покажу всьому світу, що я не кандидат Європи, я - кандидат футболу, а футбол не має меж", - сказав Інфантіно.

Читайте такожІнфантіно набрав найбільшу кількість голосів у першому турі виборів президента ФІФА

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) швейцарець Джанні Інфантіно обраний президентом Міжнародної федерації футболу (ФІФА) у другому турі голосування асоціацій-членів організації. 45-річний Інфантіно отримав 115 голосів з 207.