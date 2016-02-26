Гравець "Шахтаря" Степаненко про "Андерлехт": "Все в наших руках"

Півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого «гірникам» випало зіграти з «Андерлехтом» в ефірі телеканалу "Футбол 1".

«Думаю, що команда нашого рівня, по силам. Можна і потрібно грати, проходити далі. Все не так легко як здається, але все в наших руках», - зазначив гравець.

На питання, хто замінить його через дискваліфікацію в першому матчі у Львові, Степаненко зазначив: «Рішення за тренерським штабом, але і Василь Кобін може зіграти, і Ярослав Ракицький. Тренер вивчить суперника і буде вибирати тактику і склад».

А говорячи про настрої в команді перед жеребкуванням, сказав: «Особливих переваг суперникам не було, не хотілося німецькі клуби. Були готові до будь-якого суперника. «Андерлехт» - дуже навіть непогано».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого суперником гірників став "Андерлехт". Перший матч пройде у Львові 10 березня, матч-відповідь - в Брюсселі, 17 березня.