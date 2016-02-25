Захисник "Шахтаря" Кривцов про матч з "Шальке": "Наша гра була близька до ідеалу"

Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов прокоментував переможний матч проти «Шальке» в Лізі Європи в ефірі телеканалу «Футбол 1».

"Сьогодні наша гра була близька до ідеалу. Забили три м'ячі, могли забити ще. В обороні зіграли здорово, рахунок по грі, - зазначив гравець. - Вони почали різко, ми пристосувалися і почали грати в свою гру. Пішли моменти, залишалося тільки забити".

"Сьогодні мені з Ракицьким дуже допомогли Степаненко і Малишев, які по черзі виходили вперед. Сили дозволяли йти в контратаки", - додав Кривцов.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" розгромив німецький "Шальке" на полі суперника в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ.