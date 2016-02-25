Тренер "Дніпра" Маркевич вже знає, хто замінить Селезньова у складі команди
Тренер дніпропетровського "Дніпра" поділився думкою стосовно переходу Євгена Селезньова в "Кубань" і розповів, ким можна замінити гравця в складі команди.
Про це повідомляє Футбол 24.
"Євген два дні назад полетів в Краснодар. Я до останнього моменту не знав, що він їде. Ну а потім вже вирішили, тому нічого не зробиш", - почав тренер.
Стосовно того, наскільки відчутною є ця втрата для "Дніпра", Маркевич зазначив: "Вже багато в нас втрат, доводиться з цим миритися. Треба працювати з тими футболістами, які залишилися з нами. Переведемо Матеуса в атаку, будемо виходити з цієї ситуації".
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Євген Селезньов за часи своїх виступів у "Дніпрі" став кращим бомбардиром команди в чемпіонаті України (68 голів у 139 матчах), Кубку України (разом з Дмитром Михайленком, 10 голів у 18 матчах) та єврокубках (10 голів у 35 матчах).