Тренер "Дніпра" Маркевич вже знає, хто замінить Селезньова у складі команди

Про це повідомляє Футбол 24.

"Євген два дні назад полетів в Краснодар. Я до останнього моменту не знав, що він їде. Ну а потім вже вирішили, тому нічого не зробиш", - почав тренер.

Стосовно того, наскільки відчутною є ця втрата для "Дніпра", Маркевич зазначив: "Вже багато в нас втрат, доводиться з цим миритися. Треба працювати з тими футболістами, які залишилися з нами. Переведемо Матеуса в атаку, будемо виходити з цієї ситуації".

Євген Селезньов за часи своїх виступів у "Дніпрі" став кращим бомбардиром команди в чемпіонаті України (68 голів у 139 матчах), Кубку України (разом з Дмитром Михайленком, 10 голів у 18 матчах) та єврокубках (10 голів у 35 матчах).