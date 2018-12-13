Тренер Шахтаря Фонсека: "Постійно грати в Києві? Чому б і ні"

Наставник "гірників" підбив підсумки останнього матчу команди в Лізі чемпіонів.

Головний тренер "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека підбив підсумок матчу з "Ліоном", у якому український клуб втратив можливість вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

«Хочу сказати про те, що на стадіоні були присутні 39 тисяч уболівальників. Відчували їхню підтримку протягом усього поєдинку, вони створювали фантастичну атмосферу. Нас підтримували в кожному епізоді цього матчу. Це найголовніше, варто більше звертати увагу на це і цінувати такі речі.

Нам дуже подобається, і ми дуже щасливі грати в Харкові. Звикли грати там. Що я думаю з приводу того, щоб грати всі матчі в Києві? Чому б і ні. Сьогоднішній матч показав, що в Києві у "Шахтаря" багато вболівальників. В таку погоду не кожен прийде на стадіон», — заявив на прес-конференції Фонсека, повідомляє Sportarena.

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Також тренер гірників розповів про вибір складу на гру з "Ліоном".

«Чому я вирішив випустити на заміну Бутка, а не Ракицького? Вирішив прийняти таке рішення, і вважаю його правильним. У "Ліона" практично не було моментів у другому таймі. Гол – це більше індивідуальні якості Фекіра. Абсолютно впевнений в тому, що прийняв правильне рішення – переведення Матвієнка в центр оборони підсилило нашу гру.

У нас все виходило до пропущеного голу. Ми були дуже близькі до того, щоб двічі поспіль пройти в плей-офф Ліги чемпіонів. Сьогодні не вийшло утримати перевагу, яку ми заробили на початку матчу. Завдяки індивідуальним якостям гравця "Ліону" вдалося зрівняти рахунок», - сказав португалець.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" зіграв внічию з "Ліоном" в Києві (1:1) і за підсумками групового турніру посів третє місце в групі F, пропустивши вперед себе "Манчестер Сіті" і "Ліон". Гірники отримали право зіграти в 1/16 фіналу Ліги Європи, де візьме участь також і київське "Динамо".