Коноплянка повинен залишити Шальке взимку - українця виставили на трансфер
Півзахисник німецького «Шальке» українець Євген Коноплянка виставлений на трансфер, повідомляє Sport Bild.
У зв'язку з незадовільними результатами «Шальке», наглядова рада клубу у складі фінансового директора Петера Петерса, маркетингового директора Александера Йобста і спортивного директора Крістіана Хайделя вирішив виставити на трансфер п'ятьох гравців.
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Крім Коноплянки, в список потрапили хавбеки Йоханнес Гайс і Омар Маскарель, а також форварди Бреэль Емболо і Франко Ді Санто. Вирішено, що ці футболісти повинні залишити клуб взимку, щоб звільнити місце для інших гравців.
Повідомляється, що Коноплянка отримує 5 млн євро на рік, але при цьому грає непереконливо. У поточному сезоні 29-річний українець провів 12 матчів і зробив 2 гольові передачі.