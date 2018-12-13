Реал розгромно програв ЦСКА, Аякс і Баварія влаштували трилер (результати всіх матчів дня ЛЧ)
У середу відбулися завершальні вісім матчів групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/2019. За їхніми підсумками розстановка команд у групах E, F, G і H набула остаточного вигляду.
Володарем останньої 16-ї путівки в плей-офф турніру став французький "Ліон", який зіграв внічию з "Шахтарем" в Києві (1:1).
В інших матчах звертає на себе увагу поразка "Реала" у рідних стінах від російського ЦСКА (0:3). Втім, цей результат не вплинув на розстановку сил у групі G - "Реал" посів перше місце в квартеті, а ЦСКА - останнє і не потрапив навіть в Лігу Європи.
Ліга чемпіонів. 12 лютого
Група E
Бенфіка - АЕК - 1:0
Аякс - Баварія - 3:3
Група F
Манчестер - Сіті - Хоффенхайм - 2:1
Шахтар - Ліон - 1:1
Група G
Вікторія - Рома - 2:1
Реал - ЦСКА - 0:3
Група H
Валенсія - МЮ - 2:1
Янг Бойз - Ювентус - 2:1