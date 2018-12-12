Шахтар не зумів обіграти "Ліон" і вийшов у Лігу Європи

Матч завершився з рахунком 1:1.

В Києві на НСК Олімпійський завершився матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький Шахтар приймав французький Ліон.

Матч завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди досить обережно почали матч, що було обсловлено важкими погодними умовами - снігопад у Києві, і відповідальністю за результат поєдинку.

Тим не менш, першими звиклися з обстановкою і слизьким полем гравці Шахтаря. На 22-й хвилині Жуніор Мораєс зблизився з воротами суперника і пробив під гострим кутом точно в дальній кут - 1:0. Після цього "гірники" мали ще кілька шансів збільшити перевагу, а в кінцівці тайму Ліон цілком міг неодноразово зрівняти рахунок.

Після перерви продовжилися "гойдалки". І тут вже удача посміхнулася французам. На 65-й хвилині гри удару Фекира з дальньої дистанції - з-за лінії штрафного майданчика прийшовся прямо в кут воріт - 1:1.

Надалі команди так і не зуміли знайти шляхи до воріт один одного.

Таким чином, Шахтар не зумів обіграти Ліон, зайняв 3-е місце в підсумковій таблиці Групи F і в лютому продовжить виступи у другому за значиомости єврокубку Лізі Європи.