Українка Джима пропустить спринтерську гонку на другому етапі Кубка світу з біатлону

Лідер української команди через біль у горлі у четвер не вийде на старт.

Українська біатлоністка Юлія Джима не зможе взяти участь у спринтерській гонці в австрійському Хохфільцені, яка відбудеться завтра. Ця гонка відкриє програму другого етапу Кубка світу.

Як повідомляє Biathlon.com.ua, Юлія Джима відчула біль у горлі ще в словенській Поклюці, а після переїзду в Австрію нездужання лише посилилося.

Заміною для Джими на спринті в Австрії стане Ольга Абрамова.

Зазначимо, що після стартового етапу Кубка світу в Поклюці українка Джима займає шосте місце в загальному заліку завдяки перемозі в індивідуальній гонці.