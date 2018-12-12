Українка Джима пропустить спринтерську гонку на другому етапі Кубка світу з біатлону
18:24, 12 грудня 2018Футбол
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Лідер української команди через біль у горлі у четвер не вийде на старт.
Юлія Джима / НОК України
Українська біатлоністка Юлія Джима не зможе взяти участь у спринтерській гонці в австрійському Хохфільцені, яка відбудеться завтра. Ця гонка відкриє програму другого етапу Кубка світу.
Як повідомляє Biathlon.com.ua, Юлія Джима відчула біль у горлі ще в словенській Поклюці, а після переїзду в Австрію нездужання лише посилилося.
Заміною для Джими на спринті в Австрії стане Ольга Абрамова.
Зазначимо, що після стартового етапу Кубка світу в Поклюці українка Джима займає шосте місце в загальному заліку завдяки перемозі в індивідуальній гонці.
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