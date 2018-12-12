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Футболісти Ліона прогулялися по засніженому Києву (відео)

16:43, 12 грудня 2018
Футбол
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Матч "Шахтар" - "Ліон" відбудеться сьогодні в Києві / gx.net.ua

Футболісти французького "Ліона" прогулялися по засніженому Києву. Гравці разом з тренерським штабом пройшлися центром столиці - в районі Михайлівської та Софійської площ.

Погода в Києві на даний момент не дуже приємна для прогулянки - йде сильний сніг з дощем, і французьким футболістам, схоже, під час прогулянки було не дуже комфортно.

Нагадаємо, що поєдинок заключного туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон" відбудеться сьогодні, 13 грудня. Початок матчу о 22.00. УНІАН проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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Теги: #Ліон#Ліга чемпіонів