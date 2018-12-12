В УЄФА обговорюють можливість проведення матчів Ліги чемпіонів по вихідних

Рішення може бути продиктовано бажанням УЄФА вийти на азіатські ринки.

В УЄФА обговорюють можливість проведення матчів Ліги чемпіонів по вихідним дням. Про це повідомляє Marca з посиланням на Sport Bild.

В обговоренні питання, за інформацією видання, беруть участь президент організації Александр Чеферін та голова Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі.

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Подібне рішення може бути продиктоване бажанням УЄФА більш активно займати позиції на інших ринках - наприклад, китайському. Через пізній час початку матчів у будні дні найбільший клубний турнір Європи стає важкодоступним для інших регіонів.

Обговорювана реформа передбачає, що клуби повинні будуть частіше проводити матчі внутрішніх чемпіонатів у будні дні.

За повідомленням Bild, у керівництві німецького чемпіонату знають про обговорення і виступають проти цієї ініціативи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стане відомий останній з 16-ти учасників плей-офф Ліги чемпіонів сезону-2018/2019.