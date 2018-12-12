CNN перед матчем Шахтар – Ліон показав великий сюжет про гірників

Американським глядачам у прайм-тайм розповіли про Фонсеку, Зорро і Донецьк.

Один з головних американських телеканалів CNN не зміг пройти повз вирішального матчу Ліги чемпіонів для "Шахтаря" і зробив великий сюжет про Пауло Фонсеку.

Спеціальний репортаж був присвячений окремому матчу, повідомляється на сайті телеканалу.

«Залишилося тільки одне місце у раунді ТОП-16 Ліги чемпіонів, і «Ліон» або «Шахтар» будуть претендувати на нього в середу ввечері, коли зіграють в Україні. Перемога будь-якої з команд виведе їх в наступний раунд; нічия буде на користь Ліона. Але «Шахтар» має перевагу вдома і зарекомендував себе як компетентний і амбітний гравець в єврокубках, особливо після того, як португальський менеджер Пауло Фонсека очолив клуб 2 роки тому. Можливо, ви вже чули про нього, але його складніше впізнати без маски ...» - зазначають журналісти.

«Іноді дуже складно мотивувати моїх футболістів на матчі чемпіонату України, адже на наші матчі ходить не так багато уболівальників, як хотілося б. Та й у цілому ситуація непроста і для тренерського штабу. Зараз ми знаходимося в Києві — це прекрасне місто. Однак, якщо б у мене був вибір, то я б вважав за краще грати вдома, в Донецьку», — розповів Фонсека в інтерв'ю CNN.

Сюжет вийшов напередодні гри Шахтар - Ліон, яка сьогодні ввечері відбудеться в Києві на НСК Олімпійський. У ній буде визначатися останній учасник плей-офф Ліги чемпіонів. Чемпіона України в цьому матчі влаштує тільки перемога.

Повна версія інтерв'ю Паулу Фонсеки і авторський погляд американських журналістів на «Шахтар» у повній версії сюжету.