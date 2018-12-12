Тренер донецького Олімпіка Шевчук: я би не сказав, що ми провалили хоча б одну гру

Молодий спеціаліст, який зовсім нещодавно закінчив кар'єру гравця, поділився враженнями про новий досвід - в якості головного тренера команди Прем'єр-ліги.

Головний тренер «Олімпіка» підбив підсумки року, розповів про кадрові зміни в складі команди, оцінив потенціал молодіжної команди і поділився своїми планами на майбутню відпустку.

- Я вважаю, що ми не виконали завдання, яке була поставлена перед нами. Ми повинні були знаходитися в першій «шістці» -, зазначив В'ячеслав Шевчук в інтерв'ю клубній прес-службі.

Говорячи про роботу свого тренерського штабу молодий фахівець зазначив:

- За такий короткий термін, який ми працюємо в «Олімпіку», наші вимоги футболісти втілюють у життя на футбольному полі. Я бачу, що є прогрес, команда рухається вперед, до того зразка, як ми хочемо грати. Взимку постараємося зміцнити деякі позиції і рухатися далі.

А говорячи про конкретні матчі, зауважив:

- Складно виділити якийсь кращий або гірший матч. У кожному поєдинку були хороші і погані відрізки. Запам'ятався найбільше матч у Полтаві, де ми повністю контролювали гру, вели в рахунку, але не змогли впоратися з реалізацією. «Ворскла» скористалася рикошетом, нанесла один удар в створ воріт, і здобула перемогу. З організації та структуру гри цей матч був оптимальним.

- Шанси завжди є. Ми на кожну гру виходили з думкою про перемогу. Я з першого дня налаштовував хлопців на максимальну роботу, як на тренуваннях, так і в матчах. Тільки так можна прогресувати. Ми виходили на матч з будь-яким суперником грати у футбол і добиватися перемоги, не важливо, яке місце він займав. Я б не сказав, що ми провалили хоча б одну гру.

Чемпіонат показав, що «Шахтар» і «Динамо» стоять окремо, а всі інші – приблизно однакового рівня. Навіть «Олександрія», при всій до них повазі, не відрізняється від інших, навіть в нижній «шістці». Ми бачимо, яка щільність у таблиці, кожен відбирає очки у кожного. Той же «Львів» візьміть. Навесні, звичайно, будемо ставити максимальні завдання – здобути перемогу в кожній з ігор, що залишилися. Потім порахуємо очки, дасть Бог, потрапимо в топ-6. Шанси мінімальні, але завжди потрібно вірити в себе, - зазначає В'ячеслав Шевчук.

На даний момент "Олімпік" займає 9-е місце в турнірній таблиці, маючи в активі після 18 ігор 4 перемоги при 7 нічиїх та 7 поразок і різниці м'ячів 22:27. На рахунку команди 19 очок. Від чернігівської Десни, яка займає 6-е місце в таблиці УПЛ, донеччан відділяють 5 очок.