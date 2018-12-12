Президент Федерації футболу Маріуполя попросив УЄФА перевірити київське Динамо

Динамо могло порушити правила фінансового фейр-плей не повністю сплатити податки з зарплат футболістів.

Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов відправив лист на адресу президента Союзу європейських футбольних асоціацій Александера Чиферина з проханням перевірити діяльність ФК Динамо (Київ).

Про це керівник приазовського клубу повідомив в особистому акаунті в Facebook.

"Сьогодні відправив листа Президенту УЄФА Александеру Чеферіну щодо ФК Динамо та ФК Шахтар, про отриману публічну інформацію щодо несплати податків", - зазначив Журавльов.

Раніше повідомлялося, що Журавльов звернувся з листом до Комітету з атестації Федерації футболу України. Чиновник вважає, що власники Динамо приховують справжні доходи гравців клубу і занижують суми виплат по податках.