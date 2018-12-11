Ліверпуль обіграв Наполі і вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів (всі результати дня)

Матч завершився з рахунком 1:0.

У Європі відбулися матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в центральному з яких в рамках сьогоднішнього дня англійський "Ліверпуль" обіграв італійський Наполі.

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол у цьому матчі на 34-й хвилині забив Мохаммед Саллах.

Таким чином, Ліверпуль набрав 9 очок і випередив італійську команду в боротьбі за 2-3 місця. Переможцем групи став французький Парі Сен-Жермен (11), а аутсайдером - сербська Црвена Звєзда з Белграда - 4.

Ліга чемпіонів. 6-й тур.

11 грудня.

Галатасарай - Порто - 2:3

Шальке - Локомотив - 1:0

Ліверпуль - Арсенал - 1:0

Монако - Боруссія Д - 0:2

Барселона - Тоттенхем - 1:1

Брюгге - Атлетіко - 0:0

Црвена Звезда - ПСЖ - 1:4

Інтер - ПСВ - 1:1