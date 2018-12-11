Фонсека: завтра гравці будуть супермотививані, постараємося домогтися перемоги
За добу до вирішального матчу групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека відповів на питання ЗМІ:
- Перш ніж перейти до питань, хотів би обговорити деякі моменти щодо нашого перебування тут. Як ви всі знаєте, на жаль, нам не вдалося провести цей матч у Харкові. Потім з'явилася можливість зіграти в Києві, за що хочу щиро подякувати місто і місцеві влади, а також ФК «Динамо» і його президента. Думаю, те, що відбувається зараз у нашій країні вперше. Ми проводимо домашній поєдинок Ліги чемпіонів на стадіоні свого головного суперника. Раніше такого не відбувалося. Знаю, що президент «Динамо» першим підняв руку і сказав, що ми можемо грати тут. На мій погляд, цим ми показуємо, наскільки великий український народ. Футбол – місце для миру. Зараз в країні відбуваються різні речі: заборони і військове становище. А ми доводимо, що наша країна і наші люди дуже щирі. Потрібен тільки мир. Велике і щире спасибі президенту ФК «Динамо». Я зворушений до глибини серця, - почав Фонсека, повідомляє офіційний сайт гірників.
- Ліон деякий час грає в три центральних захисника. Ймовірно, завтра вони будуть діяти за тією ж схемою. Що стосується нашої команди, вам доведеться почекати завтрашнього вечора. Ми постаралися підготувати найкращу стратегію для перемоги. Все побачите на полі, - відповів Фонсека на питання про тактику своєї команди.
- Марлос, Ракицький і Тайсон - всі троє зможуть взяти участь в поєдинку, - додав тренер, говорячи про персоналії.
Говорячи про оборону, тренер зауважив: "Дійсно, в такому складному турнірі проти найкращих клубів Європи певні вразливі місця нашої команди виходили на перший план. Суперникам вдавалося протистояти нашій грі. Намагаємося скорегувати помилки, працюємо над тим, щоб грати в обороні на нуль. Так, в деяких матчах Ліги чемпіонів нам забили більше, ніж я того бажав. Ми завжди прагнемо не пропустити, і постараємося завтра".
Говорячи про Маску Зорро, якою Фонсека відзначив минулорічний вихід в плей-офф ЛЧ, Фонсека помітив: В цей раз нічого особливого не буде. Якщо так станеться, я просто відзначу це зі своїми футболістами, сім'єю та працівниками клубу.
Говорячи про Ліон, португальський фахівець зауважив: Так, дуже сильний опонент, що доведено минулими матчами. Всі, хто дивився зустрічі «Ліона» з «Манчестер Сіті», прекрасно розуміють, чому я так кажу. Якщо не помиляюся, в цьому сезоні вони двічі поступилися на виїзді. Однак я і наша команда віримо. У футболі немає нічого неможливого. Переконаний, що завтра всі гравці будуть супермотивовані. Ми постараємося домогтися перемоги і пройти далі.
А говорячи про погоду завтра (синоптики обіцяють у Києві завірюху) зауважив: Ніякої вигоди від погодних умов я не передбачаю. Якщо говорити про переваги, можу сказати про те, що одну з команд влаштують два результати, іншу – тільки перемога. Навіть якщо і буде сніг, нам все одно треба йти вперед і атакувати, так що ніяким плюсом це не стане. У будь-якому випадку подивимося, що нам покаже безпосередньо матч.
– Вважаю, якщо президент «Ліона» каже, що вони сильніше і кращі, то одне з двох: або він створює певний тиск і намагається пресингувати їх, щоб вони пройшли далі, або просто хоче їх мотивувати, - додав Фонсека.
Нарешті, говорячи про те, що команда вперше зможе вперше вийти в 1/8 фіналу два роки поспіль, і наскільки вона готова добитися такого історичного результату, сказав: Якщо так, то це буде щось фантастичне. Ви праві, «Шахтар» ніколи не виходив в плей-офф двічі поспіль, але ми сподіваємося, що зможемо це зробити. Так, команда перед сезоном втратила дуже багато важливих футболістів, які чудово виступали в тій Лізі чемпіонів. З'явилися молоді хлопці – у них було мало часу, довелося дуже важко. Якщо нам вдасться добитися результату і залишити такий слід в «Шахтарі», буде дуже добре – це запам'ятається всім. Можливо, багато хто навіть не вірили, що перед останнім туром у нас ще будуть шанси пройти далі в Лізі чемпіонів. Тим більше, що раніше в цьому сезоні у нас виникли інші складності: травмувалися два ключових гравці, яких дуже не вистачало. Якщо зможемо перемогти, це буде фантастично. Через тернії до зірок.
Як повідомляв УНІАН, у середу в Києві відбудеться матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" прийме французький Ліон. У разі перемоги гірники вийдуть в плей-офф змагань - 1/8 фіналу.
Матч на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 22.00.