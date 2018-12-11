Фонсека: завтра гравці будуть супермотививані, постараємося домогтися перемоги

Наставник Шахтаря розповів про настрій команди на останній матч 2018 року

За добу до вирішального матчу групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека відповів на питання ЗМІ:

- Перш ніж перейти до питань, хотів би обговорити деякі моменти щодо нашого перебування тут. Як ви всі знаєте, на жаль, нам не вдалося провести цей матч у Харкові. Потім з'явилася можливість зіграти в Києві, за що хочу щиро подякувати місто і місцеві влади, а також ФК «Динамо» і його президента. Думаю, те, що відбувається зараз у нашій країні вперше. Ми проводимо домашній поєдинок Ліги чемпіонів на стадіоні свого головного суперника. Раніше такого не відбувалося. Знаю, що президент «Динамо» першим підняв руку і сказав, що ми можемо грати тут. На мій погляд, цим ми показуємо, наскільки великий український народ. Футбол – місце для миру. Зараз в країні відбуваються різні речі: заборони і військове становище. А ми доводимо, що наша країна і наші люди дуже щирі. Потрібен тільки мир. Велике і щире спасибі президенту ФК «Динамо». Я зворушений до глибини серця, - почав Фонсека, повідомляє офіційний сайт гірників.

- Ліон деякий час грає в три центральних захисника. Ймовірно, завтра вони будуть діяти за тією ж схемою. Що стосується нашої команди, вам доведеться почекати завтрашнього вечора. Ми постаралися підготувати найкращу стратегію для перемоги. Все побачите на полі, - відповів Фонсека на питання про тактику своєї команди.

- Марлос, Ракицький і Тайсон - всі троє зможуть взяти участь в поєдинку, - додав тренер, говорячи про персоналії.

Говорячи про оборону, тренер зауважив: "Дійсно, в такому складному турнірі проти найкращих клубів Європи певні вразливі місця нашої команди виходили на перший план. Суперникам вдавалося протистояти нашій грі. Намагаємося скорегувати помилки, працюємо над тим, щоб грати в обороні на нуль. Так, в деяких матчах Ліги чемпіонів нам забили більше, ніж я того бажав. Ми завжди прагнемо не пропустити, і постараємося завтра".

Говорячи про Маску Зорро, якою Фонсека відзначив минулорічний вихід в плей-офф ЛЧ, Фонсека помітив: В цей раз нічого особливого не буде. Якщо так станеться, я просто відзначу це зі своїми футболістами, сім'єю та працівниками клубу.

Говорячи про Ліон, португальський фахівець зауважив: Так, дуже сильний опонент, що доведено минулими матчами. Всі, хто дивився зустрічі «Ліона» з «Манчестер Сіті», прекрасно розуміють, чому я так кажу. Якщо не помиляюся, в цьому сезоні вони двічі поступилися на виїзді. Однак я і наша команда віримо. У футболі немає нічого неможливого. Переконаний, що завтра всі гравці будуть супермотивовані. Ми постараємося домогтися перемоги і пройти далі.

А говорячи про погоду завтра (синоптики обіцяють у Києві завірюху) зауважив: Ніякої вигоди від погодних умов я не передбачаю. Якщо говорити про переваги, можу сказати про те, що одну з команд влаштують два результати, іншу – тільки перемога. Навіть якщо і буде сніг, нам все одно треба йти вперед і атакувати, так що ніяким плюсом це не стане. У будь-якому випадку подивимося, що нам покаже безпосередньо матч.

– Вважаю, якщо президент «Ліона» каже, що вони сильніше і кращі, то одне з двох: або він створює певний тиск і намагається пресингувати їх, щоб вони пройшли далі, або просто хоче їх мотивувати, - додав Фонсека.

Нарешті, говорячи про те, що команда вперше зможе вперше вийти в 1/8 фіналу два роки поспіль, і наскільки вона готова добитися такого історичного результату, сказав: Якщо так, то це буде щось фантастичне. Ви праві, «Шахтар» ніколи не виходив в плей-офф двічі поспіль, але ми сподіваємося, що зможемо це зробити. Так, команда перед сезоном втратила дуже багато важливих футболістів, які чудово виступали в тій Лізі чемпіонів. З'явилися молоді хлопці – у них було мало часу, довелося дуже важко. Якщо нам вдасться добитися результату і залишити такий слід в «Шахтарі», буде дуже добре – це запам'ятається всім. Можливо, багато хто навіть не вірили, що перед останнім туром у нас ще будуть шанси пройти далі в Лізі чемпіонів. Тим більше, що раніше в цьому сезоні у нас виникли інші складності: травмувалися два ключових гравці, яких дуже не вистачало. Якщо зможемо перемогти, це буде фантастично. Через тернії до зірок.

Як повідомляв УНІАН, у середу в Києві відбудеться матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" прийме французький Ліон. У разі перемоги гірники вийдуть в плей-офф змагань - 1/8 фіналу.

Матч на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 22.00.