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На матч Ліги чемпіонів Шахтар-Ліон в Києві вже продано 31 тисячу квитків

17:10, 11 грудня 2018
Футбол
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На матч Шахтар - Ліон продана майже половина квитків / twitter.com/FCShakhtar

Про це повідомляється в офіційному акаунті ФК Шахтар у Twitter.

Гра відбудеться на НСК Олімпійський, який за офіційними даними вміщує 70 050 місць. Таким чином, вже майже половина квитків на гру продана.

Перемога в матчі з Ліоном гарантує чемпіону України вихід в плей-офф найпрестижнішого єврокубка - 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Ліон відбудеться в середу, 12 грудня. Початок гри - о 22.00.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар