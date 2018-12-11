Головко можуть звільнити з посади тренера молодіжки через провал у відборі Євро-2019
17:01, 11 грудня 2018Футбол
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Фахівець не виконав завдання виходу команди у фінальну частину.
Головко може позбутися посади тренера молодіжної збірної / footboom.com
Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Олександр Головко може позбутися своєї посади вже найближчим часом.
Основною претензією до наставника називається невиконання завдання виходу у фінальну частину Євро-2019, повідомляє dynamomania.com.
У минулому відбірному циклі збірна України посіла 3-е місце в групі після команд Англії і Голландії.
Головним претендентом на посаду тренера молодіжки є нинішній наставник іншої молодіжної збірної України (U-19) Володимир Єзерський.
Рішення про зміни на тренерському містку молодіжної збірної може бути прийнято на найближчому засіданні Виконкому ФФУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні жереб у суперники збірної України у відбірному турнірі ЄВРО-2021 визначені Данія, Румунія, Фінляндія, Північна Ірландія та Мальта.
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