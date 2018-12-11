Онлайн-відеотрансляція: прес-конференція Фонсеки перед матчем ЛЧ з Ліоном

Головний тренер Шахтаря відповість на запитання ЗМІ за добу до початку матчу.

Сьогодні в Києві пройде прес-конференція головного тренера ФК Шахтар (Донецьк) португальського фахівця Пауло Фонсеки. За добу до початку вирішального матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти французького Ліона - тренер відповість на запитання ЗМІ. Прес-конференція у прямому ефірі покаже офіційний телеканал ФК Шахтар у YouTube. Початок трансляції прес-конференції - о 18.30.

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