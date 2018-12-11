Шахтар показав відеопідбірку голів у падінні через себе - бісіклет
16:04, 11 грудня 2018Футбол
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Голи у складі гірницької команди забивали багато хто - від Бєліка до Степаненка
Тарасом Степаненко забив гол бісіклетою в матчі проти Маріуполя / ESPN
Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) виклав підбірку голів гравців команди в падінні через себе - бісіклетою.
Відео опубліковане на офіційному відеоканалі клубу в YouTube.
"Shakhtar TV показує підбірку голів «Шахтаря», забитих у падінні через себе. Який був найкращим?", - запитують автори відео.
Подібні голи у складі гірницької команди забивали багато - від Олексія Бєліка до Тараса Степаненка.
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