Шахтар показав відеопідбірку голів у падінні через себе - бісіклет

Голи у складі гірницької команди забивали багато хто - від Бєліка до Степаненка

Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) виклав підбірку голів гравців команди в падінні через себе - бісіклетою. Відео опубліковане на офіційному відеоканалі клубу в YouTube. "Shakhtar TV показує підбірку голів «Шахтаря», забитих у падінні через себе. Який був найкращим?", - запитують автори відео. Подібні голи у складі гірницької команди забивали багато - від Олексія Бєліка до Тараса Степаненка.

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