Легендарний воротар призначений на посаду головного тренера Металіста-1925

Олександр Горяїнов очолив одного з претендентів на вихід в Прем'єр-лігу.

Відомий у минулому воротар Олександр Горяїнов затверджений на посаду головного тренера харківського «Металіста-1925».

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Дане рішення було одноголосно ухвалене напередодні на Загальних зборах учасників ТОВ «ФК Металіст 1925 Харків».

Олександр Горяїнов почав тренувати "Металіст-1925", який виступає у першій лізі, у вересні після звільнення з посади Сергія Валяєва. Для 43-річного Горяїнова це перший самостійний тренерський досвід.

Харківський клуб є одним з реальних претендентів на підвищення в класі - на зимову перерву команда пішла, перебуваючи на другому місці і відстаючи від лідируючого «Дніпра-1» на п'ять очок.