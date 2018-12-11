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Легендарний воротар призначений на посаду головного тренера Металіста-1925

15:24, 11 грудня 2018
Футбол
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Олександр Горяїнов / metalist1925.com

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Дане рішення було одноголосно ухвалене напередодні на Загальних зборах учасників ТОВ «ФК Металіст 1925 Харків».

Олександр Горяїнов почав тренувати "Металіст-1925", який виступає у першій лізі, у вересні після звільнення з посади Сергія Валяєва. Для 43-річного Горяїнова це перший самостійний тренерський досвід.

Харківський клуб є одним з реальних претендентів на підвищення в класі - на зимову перерву команда пішла, перебуваючи на другому місці і відстаючи від лідируючого «Дніпра-1» на п'ять очок.

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Теги: #Металіст 1925#Олександр Горяїнов