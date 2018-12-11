Рай для злочинців: стала відома сума заробітку організаторів договірних матчів в Україні
15:00, 11 грудня 2018Футбол
514 0
У сезоні-2017/2018 організатори договорняків могли заробити 100 мільйонів євро.
FootballHub
За словами голови комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранки, відомо, скільки приблизно заробили організатори договірних матчів в українському футболі за минулий сезон.
«Український футбол був раєм для злочинців. У сезоні-2017/2018 організатори могли заробити 100 мільйонів євро», - цитує Баранку FootballHub.
Як раніше повідомив УНІАН, Національна поліція оприлюднила нове відео з листуванням і переговорами футбольних суддів і організаторів договірних матчів. В результаті зібрана доказова база щодо діяльності п'яти злочинних груп.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Договірні матчі в українському футболі