Павелко став одним з 10 кандидатів на виборах до виконкому УЄФА

Вибори відбудуться у лютому 2019 року.

УЄФА опублікував список кандидатів, які братимуть участь у виборах у виконавчий комітет організації. Згідно статуту УЄФА, термін подачі заявок закінчився 7 грудня.

Як повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу, в списку кандидатів є і представник України - президент ФФУ Андрій Павелко.

Загалом на вісім місць у виконкомі претендують 10 осіб - Елдевін Бегіч (Боснія і Герцеговина), Кайрат Боранбаєв (Казахстан), Фернанду Гомеш (Португалія), Арманд Дука (Албанія), Еспер Меллер-Крістенсен (Данія), Борислав Михайлов (Болгарія), Луїс Рубіалес (Іспанія), Шандор Чаньї (Угорщина), Давор Шукер (Хорватія) та Андрій Павелко (Україна).

Жінка-кандидат у виконком УЄФА лише одна – Флоранс Ардуен з Франції.

Вибори відбудуться 7 лютого 2019 року. Обиратимуть кандидатів на чотирирічний термін (2019-2023 рр.).

Нагадаємо, що раніше, протягом 14 років, у виконком УЄФА обирався Григорій Суркіс.