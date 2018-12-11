Нацполіція оприлюднила листування і переговори учасників договірних матчів у футболі (відео)

Правоохоронцями зібрана доказова база щодо організаторів і учасників п'яти злочинних груп.

Національна поліція України опублікувала нове відео з листуванням і переговорами футбольних суддів і організаторів договірних матчів.

Про це повідомляє FootballHub.

Як наголошується, протягом року проводилися слідчі заходи по документуванню схеми організації договірних матчів. В результаті зібрана доказова база щодо організаторів і учасників п'яти злочинних груп.

У відеоматеріалі Нацполіції присутні переговори з матчів першої ліги «Миколаїв» – «Колос» (1:0), «Гірник-Спорт» – «Черкаський Дніпро» (1:0), «Нафтовик» – «Балкани» (1:1) і «Суми» – «Десна» (0:2).

Як повідомляє "Трибуна", 11 фігурантів справи по футбольній корупції попереджені про підозру.

Нагадаємо, що в травні 2018 року в Україні відбулася масова облава на організаторів договірних матчів. Обшуки пройшли у багатьох тренерів та арбітрів. Також був затриманий суддя першої ліги Олександр Солов'ян.